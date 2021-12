Utkání samotné bylo derby, jak má být a navíc s pikantní příchutí. Trenérem Mostu je Radoslav Miler, který působil několik let na lavičce Loun a Lokomotivu řídí Vlastimil Kuliš, který působil u mládeže Baníku.

Hosté měli lepší vstup do střetnutí a dostali se do dvoubrankového vedení. To jim však nevydrželo dlouho. V 7. minutě Petr Jahn ze sedmičky srovnal a z následného brejku poslal svůj tým do vedení. Po brance Horského na 6:4 šel do branky Baníku Lavička, který v ní vystřídal nespokojeného Balína. Nespokojený však byl i trenér Miler a bral si první oddechový čas.

Na začátku 20. minuty šly Louny zásluhou Jahna z brejku do čtyřbrankového vedení 11:7 a do branky Mostu se vrátil Balín. To v domácí brance byl celý první poločas Tomáš Zmatlík, který kryl řadu vyložených šancí Baníku. Do šatny si Lokomotiva vezla zasloužené dvoubrankové vedení. Zásluhu na tom měl nejen výkon gólmana, ale i velmi dobrá obrana a slušná střelba.

Také vstup do druhé půle domácím vyšel, ale hosté začali postupně stahovat, až ve 32. minutě Macháček vyrovnal na 17:17. Ve 45. minutě musel hrací plochu opustit po třetím vyloučení domácí Varga. Za vyrovnaného stavu pak Jahn neproměnil sedmimetrový hod. Při obranném zákroku se zranil Černý a s bolestí v rameni odstoupil za zápasu. Most šel do dvoubrankového trháku. Další sedmu nedal Vích a na druhé straně zvýšil Bath na 18:21 pro Baník. Ondra Lacina vybízel diváky k podpoře Lokomotivy. Petr Jahn následně snížil a při vyloučení mosteckého Hoška domácí dvěma brankami Svobody a Jahna srovnali. To vyvolalo reakci lavičky Mostu a trenér Miler si bral další time. Časomíra ukazovala 29:15, když Macháček překonal Zmatlíka a upravil na 23:22 pro Most. Následně si vzala oddechový čas Lokomotiva. Oba trenéři řešili taktiku na závěrečné sekundy. Louny měli míč a 10 sekund před koncem se projektil z Lacinovy ruky zastavil až v síti. Bylo srovnáno. Z pohledu nezúčastněného diváka naprostá spokojenost a zasloužená remíza.

„Jediné slovo – zklamání,“ pronesl trenér Baníku Radoslav Miler.

„První poločas byl z naší strany nad standard. Na to, že jsme hráli se čtvrtým celkem to bylo dobré. Škoda neproměněných šancí a těch dvou sedmiček. Jak se říká, derby nemá favorita. Sice remíza, ale jsme spokojeni. Asi zasloužená remíza. První poločas byl náš, druhý byl jejich. Máme ale na čem stavět. Jsou to mladí kluci a jaro je naše,“ hodnotil po zápase Vlastimil Kuliš.

Jarní část zahajuje Lokomotiva 12. února doma a bude hostit Slavii Plzeň. Z podzimu jí schází dohrávka minulého kola s Mladou Boleslaví.

Lokomotiva Louny – HK Baník Most 23:23 (14:12)

Lokomotiva Louny: T. Zmatlík, D. Zmatlík – Majtan, Vích, Lacina 3, Horský 1, Kuliš 2, Edelman 1, Jahn 9/2, Pavlíček 2, Nováček, Trhlík, Pavlas, Varga 1, Černý 3, Svoboda 1.

Baník Most: Balín, Lavička – Pour 1, Chalupa 1, Stančák 2, Hrošek 3, Bath 4, Mareš, Poráč 1, Pěkný 1, Macháček 10/2.

Jaroslav Tošner