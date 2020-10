V jeho počítači pak policie našla na šestadvacet tisíc fotek s dětskou pornografií. Většinou šlo o velmi malé děti. Kriminalisté ho zatím obvinili z pohlavního zneužívání, výtržnictví a přechovávání dětské pornografie, za což mu hrozí trest od dvou do deseti let.

V pátek 16. října ho Okresní soud v Jihlavě poslal do vazby. Obviněný s tím nesouhlasí. Jeho stížnost by měl ještě posoudit Krajský soud v Brně.

„Podobně závažný případ jsem ještě neřešil. Zneužívání dětí si obviněný natáčel na video,“ upozornil jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Kriminalisté se poprvé o podezřelém muži dozvěděli letos v polovině června. Tehdy dostali informaci, že na koupališti ve Vodním ráji v Jihlavě někdo osahával děti pod vodou. Na chování muže upozornily plavčíka samy děti. Než stačili policisté na místo dojet, muž zmizel.

„Díky velmi dobré práci policie, se ho ale na začátku srpna podařilo zadržet,“ poznamenal Ivo Novák.

Mezi tím ještě stačil v Přerově a ve Vyškově na veřejnosti onanovat před dětmi.

Kriminalisté muže obvinili, jenže vzhledem k tomu, že dosud nebyl za něco podobného trestán, pustili ho na svobodu. Po podrobné expertíze jeho počítače a další zadržené elektroniky si pro něj dojeli znovu. Mimo jiné zjistili, že kromě jihlavského koupaliště obtěžoval děti v aquaparcích ve Vyškově na Brněnsku, Bohumíně a Olešná ve Frýdku-Místku a na dalších místech ve městech.

„Obviněný v počítači a na discích přechovával tisíce fotografií s dětskou pornografií a vlastní videa, na nichž osahává dívky mladší deseti let. Za nejzávažnější incident považuji obnažování se před pěti až šestiletou holčičkou, kterou nabádá, aby mu sahala na přirození. Sám ji dvakrát svlékal tepláky a osahával na intimních místech,“ upozornil Novák.

Obviněný si podle informací Deníku byl vědom čeho se dopouštěl a přiznal, že má velký problém. Přitahují ho totiž malé dívky mezi sedmi a devíti lety. Údajně s tím chtěl něco dělat, ale dosud se na žádného odborníka neobrátil. Nejstarší problematické video pochází z dubna 2018.

Policie předpokládá, že jde jen o pomyslnou špičku ledovce a muž z Opavy má nejspíš na svědomí mnohem víc případů obtěžování nezletilých dětí. Měl k tomu i dost příležitostí. Po republice pendloval jako stavební dělník. Jeho duševní stav budou v nejbližší době zkoumat znalci.

Vzhledem k rozsahu trestné činnosti není jasné, kdo se bude případem zabývat a kde by měl být případně muž souzen. Vzhledem k závažnosti některých videí není vyloučeno, že by mohl být obviněn ze závažnějších zločinů znásilnění a sexuálního nátlaku, za což by mu hrozil trest od pěti do dvanácti let.