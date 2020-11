Hoří mi jazyk, pálí mě pusa, je mi vedro, ale su blažený, hlásí Radim Řehůřek. Osmačtyřicetiletý muž z Radošova na Třebíčsku se právě stal nejen českým, ale dokonce světovým rekordmanem. Za třiadevadesát gramů ohnivého pekla. Za deset minut spořádal v Pelhřimově třináct z dvaceti připravených extrémně pálivých chilli papriček odrůdy Trinidad Moruga Scorpion Red, které patří k nejpálivějším na světě.

Do České knihy rekordů byl 19. listopadu 2020 zapsán Radim Řehůřek s rekordem, ve kterém za deset minut snědl 13 papriček Trinidad Moruga Scorpion Red, které se řadí k nejpálivějším na světě. | Video: Deník / Jana Kudrhaltová

Sníst jednu takovou papriku je pro běžného člověka totéž jako přivést vodu k varu a pak si ji nalít do krku. „Chtěl jsem jich sníst třináct, a to se mi podařilo. Za rok to případně můžeme zkusit překonat. Je to opravdu pekelná záležitost,“ dělí se rekordman o své dojmy po zápisu do České knihy rekordů.