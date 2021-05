Voda a bahno z polí zaneslo několik garáží, dostalo se i do rodinných domů. Lidé uklízeli následky ještě ve čtvrtek dopoledne. A jen tak brzy neskončí.

„Z malého potůčku se stala divoká řeka. Na šířku měla tak čtyřicet metrů, vypadalo to, že se mi za domem valí Odra. Měl jsem strach, jestli mě to nevytopí, naštěstí mě to minulo. Daleko hůře ale dopadli lidé dál po toku,“ řekl Deník Jaroslav Tyleček, podle něhož jde o dlouhodobý problém, na který on i další obyvatelé poukazují.

„Prvopříčinu vidím v zemědělské činnosti. Rozorávají se cesty, dělají se i další nesmysly. Nedávno jsem upozorňoval vedení obce, že si zaděláváme ne problémy. Nic neudělali, vážně přemýšlím, že podán trestní oznámení," dodal Jaroslav Tyleček.

Následky bahenního řádění

Naštvaná a zároveň i zoufalá je i majitelka nedaleké restaurace. Po dlouhé koronavirové pauze se pomalu chystala na otevření svého podniku a přivítání prvních hostů. „Prohnalo se to tu. Záchody, garáž i další prostory jsou od bahna. Nevím, co budu dělat,“ řekla se slzami v očích.

I ona si myslí, že se mělo udělat daleko více. „Mluvili jsme o tom na obci. Výsledek ale žádný,“ posteskla si. Na pomoc jí stejně jako dalším obyvatelům přijeli hasiči. „Byli tady tak od dvou do čtyř ráno, přesně už nevím. Bahno splachovali vodou, moc jim děkuji,“ doplnila.

Také další lidé v Šilheřovicích během čtvrtku odklízeli následky bahenního řádění. „Byla jsem na návštěvě v nedalekých Markvartovicích. Tam taky pršelo, ale celkem v klidu. A pak mi na mobil začaly chodit fotky od nás ze Šilheřovic. Hrůza,“ řekla Deníku žena z obce.

Zatopeno bylo několik desítek domů. Vše se naštěstí obešlo bez zranění, evakuovány musely být „jen“ dvě osoby – chlapec a seniorka.