Při zřícení lávky, která spojovala Troju s Císařským ostrovem, se koncem roku 2017 zranili čtyři lidé, z toho dva vážně. "V důsledku chyb v projektu a konstrukci lávky došlo k narušení ocelových lan korozí a při špatném vyhodnocení stavu lávky a nevhodně provedených opravách, které nevedly k zvýšení zatížitelnosti, došlo dne 2. prosince 2017 k jejímu zřícení," uvedl Cimbala. Věcí se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 7.

Jeden z obviněných podle Cimbaly při vypracování projektu ve výpočtech zcela nebo zčásti nezohlednil vliv zatížení větrem a teplotou a v technické zprávě neuvedl postup injektáže kanálů předpínacích lan. "Zároveň bylo v projektu zvoleno takové uložení nosných a předpínacích lan, které pro jejich vzájemný dotyk neumožňovalo obalení po celém jejich povrchu injektážní maltou, tj. dostatečnou ochranu nosného systému," doplnil. Podle Cimbaly také systém odvzdušnění neplnil svou funkci.

Technická zpráva proti normám

Obviněný podle obžaloby navíc nevykonával jako projektant řádně autorský dozor, což vedlo k nekvalitnímu provedení prací a nedostatečné ochraně nosné konstrukce lávky před korozí. "Byť technická norma upravující mosty z předpjatého betonu stanoví, že se u těchto staveb musí provádět stálá kontrola a opravy injektáže, uvedla obviněná osoba v technické zprávě, že vlastní konstrukce údržbu nepotřebuje," doplnil Cimbala.

Druhý z obviněných podle Cimbaly věděl o špatném až havarijním stavu lávky, když měl k dispozici záznamy o 38 prohlídkách a 15 posudků a zkoušek vypracovaných v letech 1995 až 2017, které na nevyhovující stav lávky upozorňovaly.

Obviněný nezajistil, aby při údržbě lávky nebyla používána posypová sůl, ačkoli to zakazovala stavební dokumentace. Nenechal také posoudit zatížitelnost, i když to pro lávky ve špatném až havarijním stavu předepisují normy. "Obviněná osoba neinicializovala nutné a vhodné opravy či údržbu lávky, ani neprovedla taková opatření, která by omezila přístup chodců," doplnil žalobce.

Nová lávka bude na podzim

Stavbu nové lávky pro chodce a cyklisty zahájil magistrát loni v listopadu. Dokončena má být do konce letošního října, stát bude 128 milionů korun. Přepravu na místě zajišťuje v současné době přívoz.

Praha má problémy se stavem mostů dlouhodobě. Ve špatném stavu je i několik mostů přes Vltavu, mezi nimi například Libeňský a Hlávkův, most Legií a Palackého most. Město prostřednictvím TSK zahájilo diagnostiku jejich stavu, stejně jako lanového mostu na Jižní spojce.