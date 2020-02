Když si lidé chtějí v Cholticích postavit dům, musí zamířit na tamní stavební úřad. Podobný model ale bude fungovat už jen krátce, protože nový stavební zákon má zavřít stavební úřady, kde pracují méně než čtyři lidé. Ministerstvo pro místní rozvoj chce změnou dosáhnout lepší zastupitelnosti úředníků. „Nestane se, že stavebník narazí na zamčené dveře, kde je napsáno ‚pro nemoc zavřeno‘, to v 21. století nepřipadá v úvahu,“ vysvětlila ministryně Klára Dostálová.

Dva zaměstnanci choltického stavebního úřadu skončí. Občané městyse tak budou muset sednout do auta a vše potřebné si zařídit v Přelouči. „Zaměstnanci s městysem Choltice rozvážou pracovní poměr a budou se muset ucházet o místo na stavebním úřadu v Přelouči. Myslím, že se o práci nemusí bát, protože i v Přelouči, kde počet úředníků naroste, budou potřebovat kvalifikované lidi,“ popsal starosta Choltic Tomáš Bolek.

To ale způsobuje vrásky na čele starostům větších měst, kteří nemají další úředníky kam usadit. „Města jako Svitavy budou zřizovat detašovaná pracoviště těchto úřadů, neumím si představit, že z rozpočtu města budu platit chod třeba stavebního úřadu Březové nad Svitavou,“ poznamenal starosta Svitav David Šimek.

Některé obce dosud nevědí, zda si stavební úřad zachovají, nebo také skončí. „Zatím se k nám žádné oficiální stanovisko nedostalo,“ řekl starosta Chrasti Vojtěch Krňanský.

Méně razítek a jen jedno rozhodnutí

Kromě delší dojezdové vzdálenosti ale zákon lidem slibuje samé výhody. Navrhuje digitalizaci systému, méně běhání po úřadech, dodržování lhůt a zkrácení povolovacího řízení ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení a lidem, kteří si budou chtít postavit dům, tak bude stačit jedno razítko.

„Z praxe vím, že rozhodnutí jsou někdy protichůdná. Zažili jsme to při revitalizaci Machoňovy pasáže, kdy za námi přišli hasiči, že musíme udělat změny, protože se změnily podmínky, tak jsme požadavky splnili a v ten okamžik proti nám stáli památkáři. Pro nás jako pro stavebníka to byl velmi těžký souboj. Je dobře, že si toho je stát vědom a chce to zkoncentrovat na jedno místo,“ popsal primátor Pardubic Martin Charvát.

Stavebník na úřadě odevzdá kompletní dokumentaci, do jejíž digitální podoby budou nahlížet jak dotčené orgány, tak samotný stavebník, který tak zjistí, v jaké fázi se řízení nachází.

Platit má už od příštího roku

Zákon si již našel mnoho odpůrců, mezi nimiž je i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Nikdo mi ještě nevysvětlil, jak bude na tom superúřadě probíhat stavební řízení, kde bude kolize životního prostředí s památkami. Kdo rozhodne, že třeba žáby půjdou stranou,“ ptal se hejtman.

Nový zákon by měl platit od roku 2021 s účinností od roku 2023. Podle kritiků není možné tento termín stihnout a příprava je velmi uspěchaná. „Na počátku platnosti očekávám paralýzu ve stavebnictví, jsou to tak fatální změny, že než se to rozjede, můžeme očekávat naopak prodloužení stavebního řízení,“ dodal hejtman.