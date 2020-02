„Okamžitě jsem za kurýrem vyběhl ven, ale už jsem viděl jen odjíždějící auto. Je to jen pocit, ale už při přebírání pošty mi připadalo, že má nějak moc naspěch,“ popsal Deníku Libor Homolka. Růženec si nechal poslat od zaměstnavatele, protože ho zapomněl ve služebním autě.

Očekával, že se mu pošta alespoň omluví, marně.

„Omluva by stačila, i když mě ztráta růžence po babičce hodně mrzí. Byl starej více než čtyřicet let. Vzpomínky na blízkého člověka penězi nahradit nejdou. Pro chamtivce nebude mít růženec žádnou cenu.“

Mrzí ho i to, že se nedá na poštu spolehnout. „Chápu, že je problém s lidmi, ale ti, co to dělají, by to měli dělat pořádně. Člověk, aby si pořád něco pojišťoval,“ míní Libor Homolka.

Nahlásit do dvou dnů

Ještě tentýž den kontaktoval spádovou poštu v Novém města na Moravě. Tam mu řekli, že si při přerozdělování pošty žádné poškozené obálky nevšimli.

„Pokud klient obdržel poškozenou zásilku, má podle poštovních a obchodních podmínek možnost do dvou pracovních dnů navštívit kteroukoliv pobočku České pošty a sepsat zápis. Následuje šetření dané situace,“ uvedl k případu Ivo Vysoudil z tiskového odboru České pošty v Praze. Podle něj lze v případě cennějších zásilek či šperků využít službu Cenný balík nebo Cenné psaní.

„U poškozených zásilek pošta zajistí její náhradní zabalení. V případě nálezu věcí, u nichž je předpoklad, že vypadly z některé ze zásilek, jsou deponovány v Poštovní úložně,“ vysvětlil Vysoudil a dodal, že poškozené zásilky nedoručují.

Trestný čin

Vysoudil prostřednictvím Deníku klientovi nabídl prošetření situace, ten však neměl chuť trávit čas zdlouhavou a nakonec i podle něj zbytečnou byrokracií.

„Pustil jsem to z hlavy, protože si nedělám iluze, že by se růženec našel,“ uvedl Libor Homolka.

Z pohledu zákona přitom nejde o nijak zanedbatelnou věc, ale dokonce o trestný čin porušování dopravovaných zpráv, za který hrozí až dvouleté vězení nebo zákaz činnosti.

V roce 2017 byl například v Jihlavě odsouzen kurýr přepravní a zásilkové služby, který otevřel obálku v níž byly dvě permanentky na fotbalový stadion FC Vysočina v hodnotě 8 300 korun. Dostal za to trest na tři měsíce s podmínkou na jeden rok.

„Je dobře, že je to trestný čin. Nad některými věcmi nelze jen tak mávnout rukou,“ míní Libor Homolka.

Podávat trestní oznámení se ale nechystá. Zveřejněním své zkušenosti by chtěl před podobnými nešvary varovat a tak trochu i doufá, že v tom, kdo z obálky památeční růženec vzal, se hne svědomí a vrátí ho jeho majiteli.