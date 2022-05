Zdroj: DeníkJak se to stane, že člověk tomu tak propadne?

Někdo začne sbírat známky nebo historické hračky. U mě to bylo prakticky ze dne na den, že jsem propadla kočárkování. Líbí se mi právě retro, tedy období 60. a 70. let, z různých zemí. Mám německé typy, holandské, anglické. Uchvátilo mě, jak vypadají a čím se liší. Začala jsem k tomu postupně sbírat různé doplňky. Třeba retro peřinky, které jsme za mladých let normálně měli, a dnes to je už kus historie. Sháním k tomu retro zavinovačky a různá chrastítka na kočárky. A to už se vezete a začnete kromě kočárků kupovat panenky a oblečky na ně.

Šijete či pletete si někdy něco také sama?

Nejsem takto manuálně zručná. Jsou ženy, které si vyrábí a dodělávají vše sami. Já už to spíše kupuji hotové.

Nepoznáte rozdíl. Ženy vozí v retro kočárku panenky

I kočárky? Nepřitáhla jste si domu někdy vyhozený kus od popelnice, abyste si ho upravila k obrazu svému?

To ne. Obdivuji ale ty, kteří to umí. Když někdy vidím na jejich fotkách, co si přitáhli domů za ošklivou věc, bez dna a koleček, a jak to pak vypadá, co s tím dokázali. To smekám. Já tohle neumím. Ani vlastně nechci. Já si kupuji už jen to krásné, čisté retro.

Jitka Křížová, sběratelka retro kočárkůZdroj: se souhlasem Jitky KřížovéSkoro dvacet kočárků, to už je náročné na prostor. Kde jednotlivá vozítka skladujete? V pokoji?

Přesně, v pokojích. Máme rodinný domek. Dva mám v ložnici, jeden stojí u stěny na chodbě, další dva u babičky v pokoji. Něco je v půdním prostoru u synů. Prostě všude, kde se dá, a dělá mi to radost. Měla jsem je i v garáži, ale odtamtud mě chlapi vyhnali.

Vyžaduje vaše sbírka také nějakou údržbu?

Samozřejmě. Věcičky peru, kočárky opráším. Třeba kolečka, když jsou špinavá po procházce, umyji v myčce.

V myčce?

Ano, to je mezi námi ženami, které se věnují kočárkování, běžná věc. Naskládám je tam jako talíře a pustím program. Krásně to tu gumu opláchne.

Rallye Sklo Union Teplice. Duněly motory a bylo na co koukat

Když jste byla malá, měla jste kočárek a hrála si s panenkami?

Samozřejmě. Dodnes si třeba vzpomínám, jak mi kluk od sousedů rozbil boudu u jednoho z nich hokejkou. Maminka mi to opravila.

Jaké jsou reakce lidí, kteří na vás na ulici koukají, že tlačíte „načinčaný“ kočárek s panenkou?

To, co vezu, je pro mě mimísko. Není to žádná levná panenka, vypadá jako živá. Je fakt, že reakce jsou různé. Po vesnici si tu chlapi ze mě dělali srandu typu, že mám falešnou březost. To si ale zvyknete a je třeba to brát s rezervou. Řeknu to takto. Chlapi létají třeba s dronem, mají na dálkové ovládání tanky. Já mám prostě takovouto zálibu. Chodíme s kamarádkami na procházku s kočárkem. Je fajn, že mě kolegyně kočárkářky takto vytáhnou ven. Posedíme, poklábosíme, dáme si kafíčko nebo zmrzlinu.

Pořídit si takový kočárek s panenkou v retro stylu zřejmě nebude nic levného. Kolik takový komplet stojí?

Mám doma i takové sety, které přijdou na 40 tisíc korun. Je to různé. Záleží na tom, v jakém stavu vozítka kupujete. Tak 15 až 20 tisíc ale stojí. Moje sbírka má nyní hodnotu průměrného auta.

Zaklekl a zeptal se. Krampusák a šermíř požádal partnerku o ruku na veřejné akci

Kočárky sháníte přes různé bazary nebo si je prodáváte mezi sebou ve skupině. Pídíte se po jejich minulosti?

To ani ne. Zajímá mě vždy, jaká to je značka a typ. Ale kolik vozil před tím dětí, to mě ani nezajímá. Máme ve skupině ale také paní, která má ke každému kočárku přesný rodokmen. O každém ví, kdy ho vyrobili, kde a dokonce, kdy vznikla výrobní továrna.

Po jakém kočárku je mezi vámi ve skupině momentálně největší poptávka?

Hodně žádané jsou třeba Liberty z období 60. let. Mým snem jsou anglické kočárky. Pravda je, že už si ho tak trochu i plním. Rolls royce mezi kočárky je anglický Silver Cross v retro stylu.

Máte doma početnou kočárkovou flotilu. Chystáte se ještě přikupovat?

Zatím ne. Mám jich dost, to je pravda. Ale na druhou stranu si říkám, nikdy neříkej nikdy.

To abyste ale nekoukala na internet, že?

Taky fakt. Když mě tam něco zaujme, tak se do toho zamiluji a už se to snažím koupit. Tak to funguje. Ale vysloveně to teď konkrétně nevyhledávám. Nicméně, když mě některý nabízený chytí za srdce, pak to budu asi řešit (smích).