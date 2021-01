Plavání Dojáčková miluje, jeho zimní variantu však poprvé zkusila až na začátku současné zimy. Předcházela tomu řádná příprava otužilkyně. „Od konce září jsem po teplé sprše pomalu otáčela kohoutek více doprava. Poté jsem se po běhu sprchovala rovnou studenou vodou, následovala ranní procházka naboso po zmrzlé trávě, ponor v rybníku až po kalhotky a pak už šup do kádě doma na dvorku,“ popisuje.

Teď už jí nedělá problém ponořit se ani do vody v lomu nebo v říčce Punkvě v Moravském krasu, která má i hodně pod deset stupňů. Přitom ještě v létě si to nedovedla představit. „Řídím se podle končetin a když už je to neúnosné, jdu na chvíli z vody ven. Pokud se na břehu na prstech objeví bílé skvrnky, to už je špatně a už tam byl člověk dlouho,“ dodává.

Jak postupuje? Nejdřív se trochu rozhýbe, pak se párkrát zhluboka nadechne a jde do vody. „Krize nastane v úrovni pasu. Možná jsem blázen, ale přijde mi, že to už mě ta voda táhne sama. Tak se ponořím po krk. Počáteční panika se s počtem ponorů snižuje, já už žádnou nemám, užívám si, jak mě voda omývá,“ povídá Dojáčková.

Euforie ve Vodě

Jak říká, tělo se nejdříve zbavuje těch částí, které jsou nejdál od srdce, takže chlad nevíce cítí v rukou a nohou. „Musím to trochu hlídat, protože kvůli euforii ve vodě lehce zapomenu. Vylezu, chvíli si zacvičím a jdu znovu. Druhý ponor je ještě lepší, voda už vůbec není studená. Když vylezu na břeh, zase se chvíli zahřívám poskoky nebo během, aby mi tělo trochu oschlo. Ono se ani ručníkem moc utřít nejde, spíš tak jako oťapkat. Kůže je totiž citlivá. A nejtěžší je zapnout si podprsenku nebo zavázat tkaničky,“ směje se žena s tím, že na závěr je dobré dát si čaj.

Jako nováček si cestu otužilectví nemůže vynachválit. Díky vyplaveným endorfinům a adrenalinu se cítí v dobré náladě a plná energie. „Otužování se říká kokain chudých. Rychle jsem se stala závislou. Navíc se zlepšuje imunita. Už se neoblékám do tolika vrstev oblečení jako dřív. Třeba při nakupování mi na přeběhnutí mezi autem a obchodem stačí mikina. Moje dvě děti byly nemocné, kupodivu jsem od nechytila ani rýmu,“ pochvaluje si.

Bába z ledu a zrušený křest

Všimla si, že s otužováním začalo v době zavřených kryťáků víc lidí z jejího okolí. Trend pozoruje i Milan Vojta z potápěčského klubu Nautilus Břeclav, který každoročně pořádá vánoční plavání v břeclavské řece Dyji. Letos akci zrušila situace kolem pandemie, přesto se při náhodném setkání do zhruba třístupňové vody ponořila hrstka odvážlivců. „Loni se 45. ročníku Vánočního kilometru zúčastnilo asi padesát otužilců. Přibývají nováčci. Obrovskou popularitu dal otužileckému plavání film Bába z ledu,“ tvrdí Vojta. Také on zmínil pozitivní účinky na lidské zdraví. „Pomáhá i sprchování ve studené vodě. Třeba mnohým astmatikům doporučují otužování i lékaři,“ zmiňuje muž.

Většinu otužileckých závodů pořadatelé letos podle Petra Miholy, předsedy klubu Fides Brno, museli zrušit. „Sezonu jsme začali v říjnu v říčce Punkvě s omezení do padesáti plavců, pak už v podstatě všechny soutěže odpadly,“ lituje Mihola.

Nekonal se ani organizovaný 50. ročník Novoročního křtu otužilců v brněnské Svratce.