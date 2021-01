Ač jde o částku pro malé obce významnou, podle Petra Kláska, starosty Chanovic a mluvčího Platformy proti hlubinnému úložišti, jde o úplatek, před nímž by starostové dali přednost kvalitnímu zákonu, jenž by stanovil jasná pravidla hry.

„K převedení jednorázového příspěvku došlo prostřednictvím Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v pondělí 4. ledna. Považuji za správné, že se nám podařilo najít řešení, jak obce kompenzovat v souvislosti s už realizovaným geofyzikálním výzkumem,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal, že hlavní kompenzace pro obce, na jejichž území by potenciálně mohlo být hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, teprve budou, a to samozřejmě zejména tam, kde budou pokračovat průzkumné práce. Aktuálně poskytovaný milion se týká dřívějších činností a jde o splnění slibu z roku 2019.

„Příprava hlubinného úložiště je záležitostí veřejného zájmu vysoké důležitosti, a proto věřím, že se nám danou věc podaří - ve spolupráci se samosprávou - zodpovědně vyřešit tak, abychom minimalizovali zátěž pro budoucí generace. Věřím, že i kompenzace přispějí k tomuto společnému cíli,“ doplnil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.

Jenže obce nejásají. „Na současné vládě se mi nelíbí, že vše se řeší jen penězi. To přece není o penězích. Jde o mimořádnou stavbu, která má být na tisíciletí, má tam být uložen radioaktivní materiál na věčné časy. Nám nejde o peníze. Jde nám o to, aby stát nikoho neuplácel, ale udělal naprosto jasná pravidla a vydal takový zákon, aby tam mohla být dobrovolnost. Ne, že my vám dáme milion a on vás obměkčí. Demokratická společnost musí fungovat na jiných principech,“ konstatoval Klásek, podle něhož jde jen o hry pro veřejnost, aby to vypadalo, kdoví jak to není výhodné. Zároveň připomněl, že stejná vláda, která obcím peníze dává, je o nemalé částky připravila.

Vláda schválila 21. prosince 2020 výběr čtyř doporučených lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu - Březový potok na Klatovsku, Horka mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, Hrádek u Jihlavy a Janoch u Temelína. Na těchto lokalitách se uskuteční návazné výzkumné a průzkumné práce kvůli výběru finální a záložní lokality, které by měly být potvrzeny do roku 2030.

Novela atomového zákona zvyšuje jednorázovou částku na 60 milionů korun pro každou obec, pokud by se na jejím katastrálním území stanovilo chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech.