Při zmínce o týrání zvířat si většina lidí představí zubožené psy a kočky, další častou kategorii představují hospodářská zvířata v podobě koní či krav. Útrapy, končící někdy smrtí, se však týkají i exotických predátorů.

Jedna ze tří krajt, které minulý měsíc odchytili ostravští hasiči a policisté. | Foto: HZS MSK

Do problémů se dostal i chovatel (40 let) ze Slovenska, jenž přijel na výstavu do Ostravy. Když se chystal na zpáteční cestu do vlasti, měl v autě škrtiče - krajtu tygrovitou.