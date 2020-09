Na Šumavě potvrdili výskyt další vlčí smečky s nejméně čtyřmi mláďaty

Na snímcích z kamer pro monitoring divoké zvěře se pravidelně objevovali vlci. Analýzy trusu naznačovaly, že by mohlo jíž i o mládě, což by svědčilo o vytvoření smečky. Právě to se minulý týden potvrdilo. Šumava má další vlčí smečku s vlčaty.

Vlčata zachycená koncem července. | Foto: NP Šumava