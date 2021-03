„S bolestí v srdci za celou rodinu Joo oznamujeme, že dne 20.2. zemřela legenda cirkusového světa, veliký milovník zvířat a showman principál Jaromír Joo. Manžel, tatínek, dědeček, bratr bude vždy žít dál v našich srdcích. Nikdy na tebe nezapomeneme,“ stojí v oznámení. Jaromír Joo zemřel v nemocnici na Bulovce.

Cirkus Jo – Joo tradičně zimuje ve Zbožíčku nedaleko Nymburka. Na druhý únorový týden jsme po domluvě s manažerkou cirkusu Lenkou Gregorovou chystali návštěvu zimoviště a o novinkách jsme chtěli promluvit právě s bývalým principálem Jaromírem Joo. „Pan Jaromír Joo bohužel onemocněl a je hospitalizován v nemocnici. Nezlobte se, ale slibovanou reportáž budeme muset odložit,“ oznámila před pár dny po telefonu manažerka cirkusu. To jsme netušili, že na setkání s Jaromírem Joo už nikdy nedojde…

Jaromír Joo často vystupoval se svým cirkusem v nymburském regionu, bylo také zvykem uvádět přímo v Nymburce nově secvičená vystoupení. V roce 2014 tak místní jako první mohli spatřit program na motivy pohádky Alenky v říši divů. Vystupoval v mnoha talkshow, televizních pořadech a diskusích a spolupracoval s věhlasnými jmény české kulturní scény jako například Boleslav Polívka, Jan Kraus, Karel Šíp, Waldemar Matuška a s dalšími. Byl držitelem mnoha světových rekordů.

Nade vše miloval zvířata a pečlivě dbal na zacházení s nimi. To potvrdil i na lyském výstavišti, kde v roce 2015 křtil jednak knihu Zpověď principála, ale současné také dvě malé pumičky. „Každé zvíře je v podstatě hodné zvíře. A pokud je to zvíře zlé, tak je zkaženo lidmi. Víte, já bych nikdy necvičil zvíře ulovené ve volné přírodě. To by bylo trápení zvířat. Ale pokud mají už ten osud, že se narodí v zajetí, tak jim musíte dávat úplně všechno. Je to doopravdy čtyřiadvacet hodin denně. Ale je to nádherná práce a je to moje poslání,“ řekl před více než pěti lety v Lysé.

Jaromír Joo se narodil 30.8.1955 v Rychnově nad Kněžnou rodičům Jaromírovi a Stanislavě Joo. Od dětských let se věnoval tréninku v cirkusové manéži, především žonglování a provazochodectví. Během působení v Československých cirkusech a varieté byl zařazen jako artista již zmíněných disciplín. Působil také ve Varieté Praha v Lucerně a v brněnském varieté Rozmarýn. Zúčastnil se festivalu na Kubě. Hostoval také v Mongolsku, Rusku a tehdejší NDR. Po revoluci založil svůj vlastní podnik, jehož je jediným vlastníkem čímž navázal na rodinnou historii předků. Od roku 1996 s ním brázdil nejen po republice pod názvem Cirkus Jo - Joo. Byl ženatý s manželkou Marcelou, má dvě děti: Patrika a Marcelu a vnoučata Patrika, Jaromíra, Daniela, Marcelinku a Rafaela.

Podle slov manažerky cirkusu Lenky Gregorové jsou zbylí členové souboru odhodláni pokračovat v odkazu zesnulého principála. „Možná nám paradoxně jeho smrt vlije do žil ještě více energie, se kterou se chceme dále vystoupením věnovat. Principálovým hlavním mottem byla věta: „Cirkus byl, cirkus je a cirkus bude!“