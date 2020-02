Kontroverzní minulost, sporný odkup městem, zmatečná soutěž na architektonický návrh, ale na konci všeho přeci jen stojí zhotovitel. Budovu bývalých městských jatek za 170 milionů korun bez DPH do nové, moderní podoby zrekonstruuje firma Zlínstav.

Vše na téma Jatka v centru Ostravy najdete zde

„Máme s ní dobré zkušenosti na aktuálně probíhající přestavbě kulturního domu Poklad v Porubě, proto věřím, že se promítnou i tady,“ řekla náměstkyně ostravského primátora pro investice Zuzana Bajgarová k firmě, která v zakázce města nabídla nejnižší cenu. Pro zajímavost ta nejvyšší byla o 38 milionů korun vyšší.

Výsledná cena rekonstrukce je přesto o dvacet milionů vyšší, než se očekávalo, protože musela být stržena část budovy, s níž se počítalo pro rekonstrukci. Místo ní vznikne betonová přístavba.

„Také byla zjištěna nestabilita podloží kvůli podzemní vodě,“ zmínila Bajgarová další důvod navýšení ceny. I s odkupem historické budovy, přilehlého hobbymarketu a parkoviště z roku 2016 a s náklady na architektonickou soutěž tak nová jatka vyjdou na víc než 260 milionů korun. Všechny náklady hradí město ze svého rozpočtu. Na samotnou rekonstrukci má letos vyčleněno sto milionů, příští rok sedmdesát.

Jestliže se nevybraní zhotovitelé neodvolají, chce město do konce března podepsat se Zlínstavem smlouvu. Rekonstrukce s přístavbou má být hotová do konce příštího roku a otevřít se má zkraje roku 2022. Do té doby město vybuduje také zpevněné plochy kolem jatek.

„Musím říct, že jsem stále překvapen, jak se městu zatím daří držet termíny. Pokud vše dopadne podle plánu, bude projekt nového zázemí galerie Plato uskutečněn v rekordním čase,“ uvedl ředitel Plata Marek Pokorný.

Jaká bude budoucnost ostravských jatek?

V jatkách vznikne šest výstavních sálů s otočnými stěnami, takže z nich může vzniknout i jeden velký a do výstavního prostoru bude začleněno i venkovní prostranství. V jatkách se počítá i s kancelářemi a bistrem.