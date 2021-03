Deník to zjistil ze soudní databáze. Informaci v pondělí potvrdil místopředseda ostravského krajského soudu Igor Krajdl.

„Jednání je přesunuto. O změnu požádal státní zástupce, který chce být osobně přítomen,“ uvedl Krajdl s tím, že žalobce Vít Legerský je v původním termínu mimo Ostravu. Jde o dlouhodobě plánovanou nepřítomnost.

„Je to zákonný důvod, žádosti jsme vyhověli. Stejně bychom postupovali i u obhajoby,“ dodal Krajdl.

Za státní zastupitelství by sice mohl být u soudu i někdo jiný, avšak Legerský, který jeden z nejsložitějších případů posledních let dozoroval a v roli žalobce se zúčastnil i samotného hlavního líčení, chce být u jednání. To je nově nařízeno na čtvrtek 25. a pátek 26. března, pokračovat by pak mělo v pondělí a v úterý následujícího týdne.

A hraje se o hodně. V lednu 2016 Krajský soud v Ostravě uznal Kramného vinným z vraždy manželky a dcery, které měl v roce 2013 zabít elektrickým proudem v hotelu v Egyptě, kde trávili rodinnou dovolenou. Kramný po celou dobu vinu popíral. Podle něj mohlo jít o otravu z jídla.

Podle soudu ale důkazy hovořily o vraždě elektrickým proudem. Kramný byl odsouzen k osmadvaceti rokům žaláře. V létě 2018 podal žádost o obnovu procesu. Soudu hodlá předložit nové důkazy. Jednání povede stejný senát pod vedením předsedkyně Renaty Gilové, který nad Kramným vynesl v roce 2016 odsuzující verdikt.

Kramný se několikrát pokusil dosáhnout toho, aby o obnově rozhodoval jiný senát. Se svými námitkami a stížnostmi ale postupně neuspěl u krajského, vrchního, Nejvyššího a posléze ani Ústavního soudu.