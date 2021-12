"K volbám lidi nechodí, protože na to se… Je zde i řada starých lidí, kteří tam asi ani nedojdou. Co se týká očkování, tam nevím, co se mi může stát. Každý to snáší jinak a může mít zdravotní problémy. Proto ani já tam radši nejdu. Jestli to stát nařídí, budu muset. Ale nelíbí se mi to. Je to jak za totality, kdy nám nařizovali co máme dělat jinak nás zavřou. Je to moje zdraví a nic do sebe píchat nenechám," říká jeden z kopáčů.

"Je to evropská hysterie. Proč už neslyšíme o Číně a je plná televize toho, jak jsme na tom špatně my, Němci, Rakousko a já nevím kdo ještě. Je to kšeft," říká další z party kopáčů, kteří se v obci i přes nevlídné počasí snaží ze země vykopat pařezy u multifunkčního hřiště.

Proočkovanost v obci byla minulý týden necelých 38 procent. Lidí nad 16 let je očkovaných 113. Těch, co si vakcínu píchnout nenechali je 185. Celkový počet obyvatel Vřesové 395 s věkových průměrem 33 let. Starosta Vřesové Jiří Sivák vidí problém v neustále se opakující malé volební účasti i v tom, že je v obci hlášený určitý počet obyvatel, kteří tam však fyzicky nebydlí.

Kopáčům se ve Vřesové žije dobře. Chybí jim však hospoda a krámek, který byl v budově úřadu a vietnamští obchodníci z něj odešli. Místní tak musejí chodit k místní fabrice, kde malé potraviny či smíšené zboží funguje. Říká se, že každá správná vesnice má kostel a hospodu. Ve Vřesové mají panelové domy a výhled na areál Sokolovské uhelné, která dodává do celého regionu teplo i elektrickou energii. Jeden z největších zaměstnavatelů v kraji loni propustil zhruba tisícovku zaměstnanců a zdejší lidé musejí za prací dojíždět. Pokud mají děti a nevlastní auto, je to problém.

"Autobusy jezdí. Děti se tak dostanou do sousedního Chodova do školy. Rodiče malých dětí už to mají těžší. Na ranní šichtu nemají šanci bez auta dojíždět, protože nemohou dopravit děti do školky, tak jak potřebují. Vím to od kamarádky, u které jsem na návštěvě. Bydlet bych tu nechtěla," říká jedna z oslovených mladých žen.

Další, o něco starší obyvatelka Vřesové, by zase neměnila. "Jsem tu deset let a do Chodova, kde jsem dříve bydlela, už bych se nevrátila. S dojížděním do práce problém nemám, mám auto. Jediné co mi vadí, že je obchod poměrně daleko. Ten, co tu byl dříve, byl lepší," říká.

Obec si žije svým životem

Z druhé strany panelových domů je les a zahrádky. Mezi nimi a paneláky jsou dětská hřiště s řadou atrakcí, altán a lavičky a stále zde přibývají další nová odpočinková místa.

Vřesová si prostě žije svým životem. Obyvatelé tam žijí ve čtyřech panelových domech z nichž každý má tři vchody. Ačkoliv mají všechny vchody nové plastové dveře, mnoho z nich má rozbité sklo, pravděpodobně od úderu pěstí. Na zvoncích nikoho nedohledáte, chybí jména. Kopáči z prvního napadaného sněhu radost zřejmě neměli. Kdo se však radoval, byly místní děti. Koulovaly se a běžely směrem na obecní úřad. "Dnes je otevřená knihovna," odpovídaly na otázku kam běží.