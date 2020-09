Právě v Halži provozuje výkup hub Petr Potocký se svojí rodinou. Jak Deníku řekl, současná nadúroda se projevila i na výkupních cenách. "Když jsme před dvěma týdny výkup otevírali, byla výkupní cena hřibů 250 korun za kilogram. Teď je to pouhých 70 korun." Velká část houbového bohatství Českého lesa jde na vývoz, především do Německa. "Továrny, ve kterých se houby zpracovávají, nestíhají, stává se, že třeba i na den zavřou. V zahraničí je zájem převážně jenom o hřiby," uvedl provozovatel výkupny, která dodává také třeba sušené houby a houbový prášek.

I na trhu s čerstvými houbami se projevila koronavirová pandemie. "Třeba na barevné houby je menší odbyt než v předchozích letech. Restaurace, kterým dodáváme, odebírají někdy méně," vysvětlil.

Petr Potocký v Halži nefunguje pouze kvůli výkupu hub od houbařů, ale také jako poradce. „Chodí k nám občas lidé, aby konzultovali, co našli. Aby třeba nějakou houby nezaměnili za nejedlou či jedovatou,“ vysvětlil s tím, že pro provozování výkupny musí mít certifikát a mykologické přezkoušení.

Kromě hřibů se vykupují také lišky, kotrče, syrovinky, křemenáče, či pýchavky. Ceny za kilogram se tento týden pohybovaly v rozmezí od 40 do 100 korun.

Několik plných přepravek přivezl ve středu do výkupny také Tomáš Varga z Chodové Plané. "Jsem na houbách letos teprve podruhé. Ale je to paráda. Pro vlastní potřebu už máme nasbíráno, teď jsme přivezli houby na prodej. Jenom hřiby," uvedl.

Nevjíždět do lesa

Naprostá většina lidí dnes jezdí na houby automobilem. Zda houbaři dodržují vyhlášku a nezajíždějí až do lesa, kontroluje v těchto dnech policie. "Policisté v uplynulých dnech uskutečnili preventivní opatření ve spolupráci s pracovníky Chráněné krajinné oblasti Český les a Lesů České republiky, kdy se zaměřili zejména na neoprávněný vjezd do lesa ze strany motocyklistů a čtyřkolkářů. Kontroly se uskutečnily v okolí Staré Knížecí Huti, Pavlova Studence, Žďáru a Lesné," uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková a dodala, že zjištěno bylo jedno porušení zákona, které bude řešeno ve správním řízení. "Namátkové kontroly budou i nadále, a to i s ohledem na aktuální houbařskou sezónu. Zákaz vjezdu motorových vozidel do lesa je výslovně zakázán v zákoně o lesích, v některých případech mohou řidiči porušit i zákon o provozu na pozemních komunikacích, a to v situacích, kdy je vjezd do lesa opatřen příslušnou dopravní značkou," doplnila.

Výstava bude

Hojnost výskytu hub v Českém a Slavkovském lese, nejen co do množství, ale také do rozličnosti druhů, ukazuje vždy na podzim výstava hub v Gymnáziu Tachov. Koronavirová krize a s ní související opatření letošní ročník výstavy neohrozí. Deníku to řekl hlavní organizátor Petr Křížek. "Samozřejmě dodržíme veškerá hygienická opatření. Výstava se letos uskuteční, už máme stanovené datum, a to na 17. října. Den předtím bude na místě k dispozici mykolog, za kterým mohou přijít houbaři o radu s určováním druhu hub," doplnil Křížek s tím, že poradna bude fungovat 16. října v odpoledních a podvečerních hodinách.