Na území Kraje Vysočina je necelá stovka kilometrů dálnice D1. A také 427 kilometrů silnic I. tříd, kde zimní údržbu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky. „Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než třicet minut,“ informoval Martin Buček z ředitelství silnic a dálnic.

Na dálnici D1 provádí státní organizace zimní údržbu prostřednictvím Středisek správy a údržby dálnice Bernartice a Velký Beranov. „Pokud jde o techniku, tak do akce je připraveno na obou střediscích celkem pět nakladačů, dvaadvacet sypačů s radlicí a šest universálních vozidel s různým technickým vybavením. Při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje,“ komentoval mluvčí ředitelství silnic a dálnic.

„Pokud jde o lidské zdroje, zajišťuje údržbu celkem deset dispečerů a dalších čtyřiašedesát pro zimní údržbu vyčleněných pracovníků," dodal.

Práce na všech modernizovaných úsecích dálnice D1 skončí do 30. listopadu. „Výjimkou je úsek 11 mezi Koberovicemi a Humpolcem, kde nastalo zpoždění u mostu, protože se měnilo technické řešení výstavby. Na tomto mostě by se mělo pracovat do 6. prosince,“ poznamenal Martin Buček.

Ředitelství silnic a dálnic má plán zimní údržby pro jednotlivé oblasti předem daný. „Na silnicích I. tříd je zimní údržba v celém kraji prováděna Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina. Ta disponuje k 1. listopadu pro tyto účely 21 080 tunami posypové soli a 11 300 tunami inertního materiálu - vše pro silnice I. až III. tříd,“ uvedl Buček.