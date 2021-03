Během pár minut se zde vystřídá asi deset lidí. „Hodně jsou teď v kurzu jarní kytičky jako primulky, macešky a pomalu i nějaké cibuloviny. Zkrátka takové, které vydrží noční chlad. Zákazníci si pomalu začínají chystat dekorace před dům. Tím, že nemohou moc do ulic, tak se drží více doma a pracují na svých zahrádkách," vypráví prodavač Ladislav Schwan.

Živo je i o pár kilometrů dále v květinářství Jany Černé v Milovicích. „Lidé šílejí. Hodně divoké to bylo především před pár dny k oslavě Mezinárodního dne žen. Zájem byl hlavně o frézie, tulipány a tradičně i o růže. Nyní už jsou v kurzu zase primulky, macešky a další jarní květiny. Lidé se snaží osazovat si mísy před domy sami, nechávají si ale poradit. Sluníčko je láká, jakmile vyleze, mám tady plno. Postupně už také vyrážejí na hřbitovy, uklízejí Vánoce a chystají svým zemřelým blízkým jarní výsadbu. Lidé si zkrátka chtějí udělat radost, protože ve společnosti to zatím moc pozitivně a nadějně nevypadá. Jedna paní sem dokonce přišla a říká mi, že když už si nemůže koupit na sebe halenku, tak si pro sebe koupí alespoň kytku," říká s úsměvem Černá.

To už se mezi dveřmi objeví další zákaznice. „Tak už jsem tady zase. Někdy mě to sem přitáhne i třikrát denně," směje se Ivana Pavlíková.

I ona si, jak říká, přišla udělat radost. „Kupuji hrnkové květiny, primulky, malé narcisky, hyacinty, ale i umělé jen tak k aranžování. No a svíčky a andělíčky, to je moje," ukazuje směrem k regálům sympatická zákaznice.

Lidé chodí už od února

Plně obsazené parkoviště je v sobotu dopoledne také před břeclavským Zahradním centrem Malinkovič - Důbrava. „Lidé chodí pravidelně, zhruba už od února, kdy jsme otevřeli. Prodávají se především sezonní produkty. Hlavně osiva zeleniny, semínka květin a s tím spojené výsevní substráty. No a také hodně jarních květin, aby si lidé udělali radost. Petrklíče, macešky nebo i sedmikrásky," vyjmenovává jednatel centra Jaroslav Malinkovič.

Lidé před sebou tlačí také vozíky plné ovocných stromků či sazenic jahod. „Minulý týden jsme začali s jejich prodejem, jde o každoroční klasiku. Přece jen jsme na Moravě a lidé jsou stále zvyklí se samozásobit jak ovocem, tak i zeleninou. Navíc práce na zahrádce působí jako psychohygiena," podotýká Malinkovič.

Návštěvu centra si na sobotní dopoledne naplánovala i Martina Rajjová. „Jsme tu poněkolikáté a vždy dobře pořídíme. Teď nakupujeme na hřbitov primulky a něco do vázičky, spíše umělé kytičky. Aby bylo doma veseleji. Kupovali jsme ale i semena rajčat, celer, pórek a chceme vyzkoušet růžičkovou kapustu. Tak uvidíme, jak se nám to podaří," usmívá se.

Zdražil dovoz

Ceny zůstávají na zhruba stejné úrovni jako loni. „U osiva šla cena nahoru asi o pět procent, což ale není vůbec nic dramatického, spíše přirozeného. Ovšem vzhledem k tomu, že třikrát až čtyřikrát vzrostla cena za lodní dopravu a přestalo létat množství letadel, již nyní cítíme, že zdražil dovoz. Problém může být s některými sazenicemi a květinami, množství sadby se totiž kvůli zdraví rostlin produkuje třeba na plantážích na Kanárských ostrovech nebo v Africe. Osivo se zase vozí z Ameriky," přibližuje Malinkovič.

Že by něčeho měl být nedostatek, se však zákazníci obávat nemusejí. „Produkujeme si samy květiny, trvalky i zeleninu. Zákazníkům jsme tedy připravení připravit takovou nabídku, na jakou jsou zvyklí. Stejné je to i s našimi dodavateli českých substrátů a hnojiv," uklidňuje jednatel.

V čem bude možná problém, jsou některé dřeviny, které se do České republiky dovážejí. „Vozí se z větší míry z Holandska nebo Itálie. To proto, že by u nás kvůli klimatu mohly jako mladé rostliny namrzat. Nyní zrovna řešíme bobkovišně, které momentálně při výsadbách živých plotů vytlačují túje. Ty jsou jednak okoukané, a k tomu oblíbený smaragd trpí suchem a zvyšující se teplotou, která u nás v létě panuje. Spotřeba bobkovišní proto vzrostla. Následkem všech těchto okolností nám nedodali řádově padesát až šedesát procent objednaného zboží. Zrovna letos totiž byly totiž navíc v Holandsku velké mrazy. Problém měli také se zaměstnanci ze zahraničí. Možná už za měsíc bude problém vůbec nějaké bobkovišně sehnat," domnívá se Malinkovič.