Výuka

11. května začíná výuka ve všech oborech. Je na vašem zvážení, zda nastoupíte prezenční studium nebo budete pokračovat v distanční výuce. Ve skupinové a kolektivní výuce je možné vyučovat pouze v počtu nepřesahujícím 15 žáků. Skupiny musí být až do konce června neměnné. Proto je důležité, abyste svého učitele co nejdříve informovali, zda do prezenčního studia nastoupíte.

U individuální výuky (hudební obor) je možné si podle časových možností učitele domluvit hodinu i na dopoledne.

Uzavření klasifikace ze školní rok 2019/2020

Protože nechci zbylých sedm týdnů výuky ještě krátit o další dny nebo týdny postupovými zkouškami, využil jsem práva je nevyhlašovat. Učitelé s žáky provedou v týdnu 15. - 19. června formativní slovní hodnocení dosavadní práce a toto hodnocení bude podkladem pro klasifikaci za druhé pololetí. Pokud používáte elektronickou žákovskou, toto hodnocení uvidíte, nicméně vám bude každopádně zasláno na vaši emailovou adresu.

Toto se bohužel nevztahuje na žáky s rozšířenou výukou, pro studium pro dospělé a absolventy. U těchto studentů bude předmětem hodnocení nejlepší dosavadní aktivita

/vystoupení/výtvor.

Tak či onak není možné, aby žák měl na konci školního roku horší známku, než v prvním pololetí.

Ochrana zdraví žáků

Je třeba, aby naše škola byla i nadále bezpečným místem pro všechny zúčastněné – pro žáky, rodiče i učitele. MŠMT vydalo metodiku pro Ochranu zdraví a provoz základních škol, ze které zmíním to nejdůležitější. Protože nevyšla ještě metodika pro ZUŠ, ale nechci rodiče vtahovat do informačního vakua, vyházím z metodiky pro ZŠ. Nepředpokládám totiž, že by se nějak výrazně lišila.

- Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. (Pokud vaše dítě potřebuje doprovod až do třídy, domluvte se s jeho učitelem, který si od vás žáka před školou převezme a skončení výuky jej opět předá.)

- Každý žák u sebe bude mít minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. (V případě, že žák cokoliv z toho opomene/nebude mít, škola disponuje jednorázovými rouškami a pytlíky).

- Před vstupem do třídy si žák umyje ruce. Při vstupu do třídy použije desinfekci na ruce. (V každé třídě bude dostupná desinfekce na ruce.)

- Při pohybu po chodbě se žák snaží udržovat vzdálenost od ostatních 2 metry (minimálně 1,5 metru).

- Žák má vždy ústa a nos zakrytý rouškou. Roušku lze sejmout pouze ve třídě, pokud je ode všech (žáků i učitele) vzdálen 2 metry.

- Při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat čestné prohlášení, které přikládám v příloze. Pokud si jej nemůžete vytisknout, naleznete jej v krabici před hlavním vchodem do školy. Žák, který toto podepsané prohlášení nepředloží, nebude vpuštěn do školy.

V místech, kde jsou pracovní plochy používány více žáky (výtvarný obor, počítačová grafika, hra na klávesy, hra na klavír, apod.), učitel po skončeném vyučovacím bloku/hodině před příchodem nového žáka/nových žáků tuto pracovní plochu omyje dezinfekčním prostředkem.

V hodinách, kde je zvýšené riziko přenosu vzduchem (jako je pěvecké oddělení a dechové oddělení), budou k dispozici bariéry z plexiskla. Pro žáky LDO jsme zajistili obličejové štíty.

V případě příznivého počasí se nevylučuje ani výuka na zahradě školy.

Úplata za vzdělání (školné)

Na základě metodického pokynu a výkladu MŠMT není aktuální stav důvodem pro vracení úplaty za vzdělání (školného). Obecně lze tak učinit v případě, že zákonný zástupce žáka písemně požádá o ukončení studia.

Pokud o ukončení studia požádáte, ukončím žákovi studium ke dni podání žádosti, a analogicky k § 8 odst. 3 věta druhá vyhlášky 71/2005 Sb., prominu školné za duben, květen a červen.

Přesto bych rád připomenul, že z úplaty za vzdělání jsou hrazené studijní potřeby žáků, jako jsou taneční kostýmy, kulisy pro literárně-dramatické oddělení, nové hudební nástroje, jevištní technika, doprava na exkurze pořádané školou, nebo třeba jen kopírování studijní materiálů. Jednoduše řečeno, odmyslíte si zdi naší školy, vše ostatní je hrazeno z úplaty za vzdělání (školného).

Výše uvedené pokyny uvádím na základě aktuálních informací, ale bohužel může ještě dojít k nějakým změnám.

Přeji vám v tomto nelehkém období pevné nervy, trpělivost, a pokud to je jen trochu možné, dobrou náladu.

V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na mě nebo na vyučující.

David Homola, ředitel školy