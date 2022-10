Na přehlídkovém mole se představí známé modelky Veronika Kašáková, Nikol Moravcová, Veronika Chmelířová, Andrea Kalousová, která zazpívá i svou píseň, Nikola Buranská, Lenka Taussigová, Klára Rychtaříková, a nodelové, jako například Man of the Year Dominik Chabr, Matyáš Hložek, bubeník skupiny Jelen Vítek Polák a také děti z Klokánku a dětského domova ve Vysoké Peci.

Své nové kolekce představí Atelier Moravec, On the Boat, Vostrá Voptika, Beauty 2000, Milano Chomutov, My Pled a svou novou společenskou i svatební kolekci pro rok 2023 představí pořadatel Módy a hvězdy, Svatební salon Delta

Generálními partnery Módy a hvězdy jsou Silnice Group, Prueba a GMS a podpořilo ji tradičně město Most, Nadace ČEZ, Vršanská uhelná, Nadační fond Severočeská voda, HC Verva Litvínov a mnoho dalších.

Výtěžek, v loňském roce to bylo více než 600 000kč, opět půjde na podporu Klokánku v Teplicích, Dětského domova ve Vysoké Peci a Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové. „Děti z Klokánku díky této podpoře stráví část letních prázdnin mimo Klokánek na chatě na horách, děti z domova ve Vysoké Peci pojedou o jarní prázdniny na lyžařský kurz a Nadační fond Veroniky Kašákové pošle průvodce do dětských domovů dětem, které jej opouští, odchází do samostatného života a ti nad nimi budou držet ,,ochrannou ruku",“ dodává Vyoralová.

Charitativní přehlídka Móda a hvězdy se uskuteční v neděli 16. října na scéně Městského divadla v Mostě od 18 hodin. (luk)