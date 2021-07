Znáte regionální produkty Krušnohoří? Pokud ano, vyfoťte se s některým z regionálních produktů. Napište proč vám chutná nebo proč se vám líbí a proč byste ho doporučili ostatním.

V soutěži můžete získat voucher na zipline Klíny. | Foto: Archiv

Fotku vás s regionálním produktem nahrajte do našeho příspěvku na facebooku do 14. července a my vylosujeme jednoho výherce, který se proletí nad Šumenským údolím. Katalog regionálních produktů Krušnohoří najdete zde.