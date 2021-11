Zeď mezi spořitelnou a divadlem je ostudou uprostřed města

Čtenář reportér Čtenář

V centru Mostu je už řadu let poškozena zeď mezi místní spořitelnou a divadlem. To, co je tam k vidění, skutečně stojí za to. Mělo by se to neprodleně opravit.

Zeď mezi spořitelnou a divadlem je ostudou uprostřed města. | Foto: Tomáš Zálešák