V průběhu turnaje se uskutečnilo celkem 1 300 vzájemných duelů v disciplínách kickboxingu, BJJ, self defense, kata hard, kata soft, rumble a no contact. Vzhledem k velkému počtu zápasů bojovali mostečtí závodníci celou sobotu a neděli, do Česka se tak vrátili až v neděli v noci a s sebou si přivezli celkem 20 cenných kovů. Z toho 6x 1. místo, 6x 2. místo a 8x 3. místo.