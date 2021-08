Exponátem měsíce července v Oblastním muzeu a galerii v Mostě je Zahražanská madona. Zázračná Madona ze Zahražan byla nejvýznamnější poutní památkou Mostecka.

Detail na soušku Zahražanské madony, která je exponátem měsíce července v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. | Foto: OMGM

Bývala umístěna v kapli na místě středověkého kláštera v Zahražanech. Zvláště uctívána byla v barokním období, kdy do Mostu proudily tisíce prosebníků i poutníků. Byla nejdůležitější Patronkou města Mostu. Novověká nápodoba gotické plastiky Zahražanské Madony je nyní v muzeu. Díky popularitě původní gotické sošky vznikly i mladší napodobeniny, které byly využívány k podpoře kultu Panny Marie Zahražanské také na jiných místech. Formálně odrážely vzhled originálu, zejména pak typické prohnutí spodní části (nohou) Panny Marie, které vychází ze známé pověsti o zahražanském zázraku z roku 1421. Most i Zahražany tehdy napadli husité. Jeden z bojovníků chtěl sošku zničit, ta však uhnula ráně mečem a promluvila. Husita padl na kolena v pokoře před Pannou Marií a soška byla zachráněna, prohnutí jí však už zůstalo. Představená kamenná soška v recepci muzea pochází z 18. – 19. století a je součástí sbírek přes sto let. Její původní umístění není známo.