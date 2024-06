Kadaňský drak nakonec v Chomutově. Zlato získala posádka mosteckých dračic

V sobotu 1. června se uskutečnil 12. ročník závodů malých dračích lodí Kadaňský drak. Vzhledem k vydatným dešťům v posledních dnech nebylo vůbec jisté, jestli se závody v Kadani na řece Ohři budou moci konat. Když byl vydán zákaz vstupu na vodní hladinu toků, rozhodli pořadatelé závodů, že závod přesunou do Chomutova na Kamencové jezero.

Tým The Most Sexy Girls | Video: Facebook The MOST Sexy Girls

Krásné zázemí koupaliště na Kamencovém jezeře poskytlo útočiště závodním týmům dračích lodí, z toho pěti ryze dámským. Závodilo se na tratích 200 metrů a 1 kilometr. Mostecký tým dračic, známý pod svým názvem The MOST Sexy Girls vyhrál závod na obě tyto tratě a dovezl si domů do Mostu dvě zlaté medaile.