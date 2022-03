Co je potřeba:

Baterky, powerbanky, prodlužovačky

Obvazy, náplast, vata, jód, čtverce, léky proti bolesti, alergii, na průjem, žaludeční infekce, oční kapky

Odpadkové pytle

Ponožky, pláštěnky, pracovní rukavice

Lepicí pásky

Spacáky, karimatky, stany

Zapalovače, sirky, nůžky

Jídlo s delším dnem expirace:

sladké tyčinky, sušené ovoce, oříšky (pro sílu a energii)

Konzervy, čínské polévky

Jednorázové nádobí

Káva, čaj, sušenky, pečivo

Zubní kartáčky, pasty, mýdlo, ručník

Toaletní papír, vlhčené ubrousky

Dětské jídlo, kaše

Obalový materiál, krabice, fólie na balení palet, fixy

Lékařský materiál, obvazy, dezinfekce apod.

Pro ženy a děti spotřební materiál, hygienické potřeby, plenky, vložky, výživa, dětské přesnídávky, trvanlivé jídlo (paštiky atd.).



Své dary můžete nosit do pátku 4. března na vrátnici školy Sportovka Litvínov nebo do areálu firmy Mostecké montážní (Dolní Jiřetín 6).



V této těžké době se musíme sjednotit a navzájem si pomáhat. Děkujeme, že do toho jdete s námi.

Mostecká montážní a SSZŠ Litvínov