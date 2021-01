Za každý uběhnutý kilometr přispěje klub 100 korun Nadaci Unipetrol, která pak souhrnnou částku daruje potřebným. Loni se jednalo o sumu 96 360 korun, kterou skupina ORLEN Unipetrol navýšila o dalších 100 tisíc. Nadace dar rozdělila mezi Hospic v Mostě, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje a tři rodiny pečující o hendikepované děti.

„Běžecký klub u nás úspěšně funguje již čtvrtým rokem. Členství v něm přináší našim zaměstnancům dobrý pocit, a to nejen z pohybu na čerstvém vzduchu, ale také z pomoci druhým: za každý uběhnutý kilometr přispívá klub částkou 100 korun potřebným institucím, rodinám i jednotlivcům. Za rok 2020 jsme s našimi zaměstnanci rozdělili dvěma vybraným organizacím a třem rodinám částku 196 360 korun,“ říká místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol Katarzyna Woś.

Celkem 50 tisíc korun putovalo do zdravotnického zařízení Hospic v Mostě, kde odborný personál pečuje s využitím poznatků paliativní medicíny o vážně nemocné pacienty: „Hospic v Mostě byl založen proto, aby všem, kteří se ocitnou ve velice vážné životní situaci způsobené závažným onkologickým onemocněním, poskytoval kvalitní služby, oporu a pomoc. Chtěla bych proto poděkovat za naše klienty, že budou mít dostatek léků na léčbu bolesti,“ shrnuje Blanka Števicová, ředitelka Hospice v Mostě.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, konkrétně pracoviště v Mostě se stará o děti do tří let a snaží se jim zajistit příznivé sociální prostředí. Dar v hodnotě 50 tisíc korun využijí na rekreaci dětí: „Děkujeme za krásný dárek pro náš kojenecký ústav, který bude účelně využit na pobyt dětí,“ doplňuje Irena Jeřábková, vrchní sestra pracoviště Most, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje.

Tři rodiny, které se pečují o hendikepované děti, si rozdělily dalších 100 tisíc korun. Finanční prostředky putovaly do Neratovic a Prahy. Rodiny je využijí na zakoupení nezbytných pomůcek či na rehabilitace.

Lucie Pražáková - ředitelka Nadace Unipetrol