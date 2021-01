Zájem lidí o jezero Most neopadá ani v novém roce

Čtenář reportér





Alespoň se projít po břehu a kouknout na to, jaké je. Tak to je nejspíš motiv, který stále láká návštěvníky k novému jezeru Most. Zájem o novou vodní hladinu a dění kolem ní neopadá ani v novém roce.

Zájem lidí o jezero Most neopadá ani v novém roce. | Foto: Jana Kratinová