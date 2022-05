„Projekt školky nás zaujal, protože školka požádala pouze o finance na materiál s tím, že o práci se postarají rodiče. Rádi podporujeme projekty, které podporují komunitní život ve městech,“ vysvětlila mluvčí United Energy Miloslava Kučerová. „Je to levnější, to je jedna věc. Důležitější je to, že rodiny poznáváme více neformálně a ony nás. Vytváříme tak rodinnou přátelskou atmosféru, která je naším cílem,“ doplnila zástupkyně ředitelky školky Kateřina Koželuhová a pokračovala: „Zahrada je pro nás důležitá. Snažíme se, aby co nejvíce vzdělávacího procesu probíhalo venku. Dneska jsme tady třeba slavili dvoje narozeniny. Trávíme tu dopoledne i odpoledne a pořádáme tu společné akce dětí a rodičů“.