Noví patroni tříd se vzápětí pozdravili se žáky, nechybělo ani společné focení. Prvňáčci obdrželi od představitelů sportovních klubů drobné dary a odznak od deváťáků, kteří se jich ujali jakožto nejzkušenější kolegové. Poté prvňáčky zavedli do vyzdobených tříd, kde chlapcům a dívkám předaly jejich učitelky pamětní listy v upomínku na významný a důležitý životní krok.

Novou úlohu hokejistů potvrdil i jejich trenér Vladimír Országh. „Všichni společně doufáme, že partnerství školy a klubu, podpořené převzetím patronátu nad jednotlivými třídami, přispěje pozitivní motivací ke zkvalitnění výuky. Nám zase přízeň vedení školy, jejích učitelů a aktivní formou zejména chlapců i dívek pomůže k dosažení co nejlepších výsledků na ledě. Naši hráči, pokud jim to umožní časový rozvrh, uplatní své zkušenosti zejména v hodinách tělesné výchovy. Zahraniční posily mohou asistovat také v hodinách angličtiny,“ uvedl.

Milé překvapení čekalo při slavnostním zahájení školního roku 2021/2022 1. září žáky Sportovní soukromé základní školy v Litvínově. A to nejen 37 prvňáčků, kteří okusí slasti a strasti školní docházky poprvé ve svém životě, ale i chlapce a dívky z ostatních tříd. Kromě rodičů, prarodičů, dalších příbuzných či kamarádů je totiž přišli na hřiště školy podpořit i extraligoví hráči týmu HC Verva Litvínov, a to včetně šéftrenéra Vladimíra Országha.

