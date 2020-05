Do řeky Bíliny nedaleko přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě organizátoři vypustí až 400 kilogramů ryb. Od začátku spolupráce v roce 2010 bylo díky této iniciativě vysazeno již více než osm tun ryb.

„Ryby vysazujeme s Českým rybářským svazem dvakrát ročně s cílem revitalizovat život v řece Bílině a zároveň vzbudit u dětí zájem o životní prostředí. Před dvěma lety se k nám připojilo i Ekologické centrum Most,“ komentuje projekt Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO skupiny Unipetrol, a dodává, že letos poprvé se akce koná bez osobní účasti dětí: „Vynahradí jim to alespoň zajímavý formát, který jsme pro ně společně přichystali. Obvykle se účastnily dvě třídy, nyní můžeme zpestřit domácí vyučování neomezenému počtu malých diváků.“

Ekologické centrum Most oslovilo základní školy na Mostecku a Litvínovsku, které mohou svým žákům na prvním stupni zařadit do domácí výuky živé vysílání s povídáním o rybách a řece Bílině. „Celý přenos by měl trvat kolem půl hodiny a na závěr pro děti připravujeme vědomostní kvíz,“ upřesňuje Martina Černá, vedoucí Ekologického centra Most. Rybáři dětem na kameru ukážou například kapra, cejna, plotici nebo štiku. „Doba je samozřejmě i s ohledem na současná opatření nelehká, přesto se jako rybáři aktivně věnujeme péči o ryby a naše revíry. Do řeky Bíliny vypustíme 300 kg takzvané bílé ryby, kde převažuje především plotice obecná. Stejně tak máme ovšem připraveny i další druhy, jako je například štika, lín a také kapr, kterého zná nejspíše nejvíce dětí. Řeka Bílina byla považována i s ohledem na dřívější silné znečištění dlouhá léta za mrtvou, je proto velice potěšující, že život se do ní podařilo vrátit. Nyní můžeme říci, že řeka Bílina žije,“ říká Jan Skalský, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu.

Řeka Bílina pramení v Loučenské hornatině Krušných hor a v Ústí nad Labem se vlévá do Labe. Její tok měří 83,6 km. Bílina protéká nejprůmyslovější oblastí České republiky, nicméně čistota její vody se za poslední tři desetiletí výrazně zlepšila. Unipetrol vysazuje ryby i do Labe v těsné blízkosti výrobního závodu Spolana Neratovice. Vedle toho také spolupracuje se sdružením ALKA Wildlife na projektu hnízdění sokolů stěhovavých. Díky tomuto partnerství se od roku 2010 navýšila sokolí populace o 28 dravců.

