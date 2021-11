Organizace akce se ujaly žákyně 9. B, které s podporou učitele výchovy k občanství Romana Havlíčka samy vypracovaly scénář, dohodly se se svými pedagogy na formě a způsobu jejich účasti v jednotlivých aktivitách a rozdělily své spolužáky do skupin. „Dívky odvedly neuvěřitelný kus práce. Největší radost máme z jejich zájmu, nadšení, euforie a vůle, se kterou se do příprav projektu pustily. Strhly i všechny ostatní, takže veškeré aktivity provázela skvělá atmosféra a celý den jsme si nádherně užili,“ zhodnotil připomínku Mezinárodního dne studenstva a Dne boje za svobodu a demokracii ředitel školy Pavel Škramlík.

Žáci si například vyzkoušeli při hře Kolik stojí čest, že každá volba má své následky a život není černobílý. Zážitková hra Lidový soud byla zase zaměřena na schopnost rozeznat ohrožení demokracie a význam role svobody projevu na internetu.

„Aktivit byla samozřejmě celá řada. Chlapci a dívky si také zacvičili autentickou sestavu Spartakiády, nahlédli do nabídky potravinových obchodů 80. let, nebo si poslechli písničky Karla Kryla a Jaroslava Hutky. A byl by pochopitelně hřích nevyužít našich kolegů, kteří se aktivně zúčastnili listopadových událostí roku 1989 a jako tehdejší studenti přispěli k pádu totalitního režimu a nastolení demokracie v naší republice. Jejich vyprávění, zážitky, zkušenosti, přehlídka autentických dobových dokumentů, reportáží či fotografií měla u žáků veliký úspěch,“ doplnil Pavel Škramlík.

Vyjádřil naději, že okolnosti, zejména epidemiologická situace, umožní žákům i učitelům školy účast v projektu Samet na školách i v příštím roce.

Jan Foukal