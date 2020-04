„Z elektroodpadu jsme dnes prostřednictvím recyklace schopni získat až 80 % materiálů, které můžeme znovu využít. Díky dětem jsme tak ušetřili zhruba 7 062 kg surovin. Zároveň školáci a studenti přispěli k ochraně životního prostředí, zabránili úniku škodlivých látek, které tento odpad obsahuje,“ dodává Kristina Koucká, marketing manager z neziskové společnosti Asekol, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Nejlepšího výsledku v kraji dosáhla ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny, kde v průměru na žáka odevzdali 10,40 kg vysloužilého elektra. Na druhém místě se umístila Základní škola Chbany s 8,20 kg v přepočtu na žáka. Samostatně byly ještě hodnoceny větší školy s více než 300 žáky – zde první místo patří SŠ technické, gastronomické a automobilní Chomutov, kde v průměru na žáka vytřídili 1,18 kg elektra.

Sběrová kampaň probíhala ve všech krajích. Dohromady se v celé České republice zapojilo 809 škol a k recyklaci bylo odevzdáno 97,6 tun vysloužilých drobných elektrospotřebičů.

Motivace pro školy – za body odměny

Školy, které jsou v Recyklohraní zapojené, za sběr a aktivitu získávají odměny – nejčastěji v podobě knížek, školních a sportovních potřeb, her nebo si pro třídy mohou objednat vzdělávací program s ekologickou tematikou. Sběrová kampaň byla spojená se soutěží a nejlepší školy obdržely navíc extra prémii v podobě bonusových bodů. Konkrétně – za nejvíce vybraného elektra v přepočtu kg/na žáka bylo v absolutním pořadí za 1. místo přiděleno 2 000 bodů a za 2. místo 1 000 bodů. V druhé kategorii větších školy s více než 300 žáky získala nejlepší škola v kraji 2 000 bodů. Sběrová kampaň probíhala od srpna do listopadu 2019, následovaly svozy elektra ze škol a vyhodnocení výsledků.

Základem je praktické a hravé vzdělávání

Žáci a studenti se ve školách zapojených do Recyklohraní se věnují nejen sběru, ale zároveň se hravou a praktickou formou vzdělávají. „Ekologické vzdělávání je základem celého našeho programu,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní o.p.s. a dodává: „Podporujeme učitele, aby s žáky diskutovali, proč je důležité třídit a recyklovat elektrospotřebiče a baterie, kde najdou sběrné nádoby a co do nich patří a nepatří. Věnují se také tématu předcházení vzniku odpadů a rozumné spotřebě.“

Školy mohou využít lektorské programy organizované Recyklohraním či se zapojit do plnění kreativních úkolů. V letošním školním letošním roce například žáci tvořili Recyklační zpravodaje, nebo spolu s pohádkovými postavami Dlouhý, Široký a Bystrozraký vyhledávali, měřili a posuzovali využití červených venkovních kontejnerů na sběr elektra a baterií.

Aktuálně je v České republice 3 763 červených venkovních kontejnerů na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů. V Ústeckém kraji se jich nachází 248. Nejbližší najdete na www.cervenekontejnery.cz.

Petr Čech