Festival Den architektury zve v Ústeckém kraji na bohatý program hned do devíti měst. V Ústí nad Labem se v rámci Hurá dovnitř! návštěvníkům otevře unikátní funkcionalistická budova školy od Josefa Gočára s poutavým komentářem architekta Jana Hroudy.

Jak se dějinné události odsunu Němců v pohraničních Petrovicích promítly do tváře a charakteru obce? To se dozvíme na procházce s architektkou Martinou Károvou. V Řehlovicích se uskuteční netradiční Česko-německý brunch v Kulturním centru, jehož součástí je barokní sýpka a bývalý pivovar. V České Kamenici provede Den architektury po zajímavých stavbách města jako jsou secesní vily v Máchově ulici od architekta Josefa Weinolta nebo funkcionalistické vily Na Vyhlídce od architektů Ernsta Mühlsteina a Victora Führta. V místním Domě kultury je nejen pro děti připraven tvůrčí workshop Domek s Olgou Yakubovskayou inspirovaný stejnojmennou knihou nebo projekce filmů Frank Lloyd Wright a Natura Urbana v rámci doprovodného festivalu Film a architektura. V Roudnici na Labem program zaostří na klášterní architekturu. Kláštery augustiniánů a kapucínů projdeme s kastelánem a archeologem Tomášem Buryškou a městskou architektkou Lucií Kavánovdovou. Most nabídne procházku s architekty Vítem Holým a Helenou Kubínovou, kteří se zaměří na dnešní roli a vizi historické Žatecké ulice, nebo architektonický workshop Děti budí město zaměřený na veřejný prostor očima nejmladších obyvatel. Prázdné a nevyužívané domy můžeme projít v Žatci s historičkou umění Monikou Merdovou a architektkou Evou Pettrichovou. V Kyjově u Krásné Lípy se otevře pro veřejnost bývalá níťárna z roku 1910, ve které vzniká kulturní centrum Nová Perla. Program Dne architektury nabídnou i další města Ústeckého kraje.

Města s programem Dne architektury v Ústeckém kraji: Ústí nad Labem, Česká Kamenice, Kyjov u Krásné Lípy, Litoměřice, Most, Roudnice nad Labem, Řehlovice, Petrovice a Žatec

„Program festivalu Den architektury je od roku 2001 založen na procházkách pro omezenou skupinu lidí a akce se konají převážně venku, proto věříme, že se letošní ročník uskuteční v plánovaném rozsahu. Samozřejmě budeme respektovat veškerá bezpečnostní opatření a věříme, že letošní ročník bude důstojnou oslavou deseti let našeho festivalu,“ říká ředitelka a zakladatelka festivalu Den architektury Marcela Steinbachová. Festival má na programu přes 300 akcí ve více jak stovce měst a obcí v Čechách i na Slovensku a zve na místa veřejnosti běžně nepřístupná nebo je představuje v nových souvislostech. Letos poukazuje zejména na úlohu architektury i urbanismu ve společnosti, ať už se to týká životního prostředí a udržitelnosti rozvoje, funkčnosti veřejných staveb a prostorů nebo proměn jednotlivých lokalit jak po společenské stránce, tak z hlediska architektury. Připomíná i několik významných architektonických osobností minulosti i současnosti jako jsou Adolf Loos, Josef Gočár, Otakar Novotný, Jaroslav Fragner nebo Zdeněk Fránek.

Na vybrané akce je potřeba rezervace předem. Registrace již byly zahájeny. Den architektury nabízí i program pro děti a první český filmový festival o architektuře Film a architektura, jenž letos po deváté přinese na plátna kin zejména zahraniční snímky, věnované architektuře a urbanismu. Kompletní program je k dispozici na www.denarchitektury.cz a www.filmarchitektura.cz.

Silvie Marková - SMART Communication