Akce jsou připomínkou příjezdu prvního vlaku na mostecké a chomutovské nádraží. Stalo se tak v sobotu 8. října 1870. Tímto dnem byla slavnostně zprovozněna železniční trať Duchcov - Most - Chomutov, kterou provozovala soukromá železniční společnost Ústecko - teplické dráhy. Později se na trať napojila železniční společnost Buštěhradské dráhy s tratí Praha - Kladno - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb.

O živé obrazy v podobě souvislých divadelních vystoupení ve zvláštním vlaku a na nádraží v Mostě se postarala chomutovská agentura Modua. Kromě toho se zapojilo několik dalších dobrovolníků v historických kostýmech. K dobré náladě přispěla na nádraží v Mostě také hornická kapela Mostečanka. Historický vlak tažený parní lokomotivou 433.001 zajistily České dráhy - Nostalgie (Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka). Za finanční podporu, bez níž by nebylo možné akci uskutečnit, děkujeme Ústeckému kraji a společnosti ČEZ.

Rovněž děkujeme dalším partneru, Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova, který vypravil historický autobus Škoda 706 RTO v Mostě na trase Kahan – Centrál – Prior - Nádraží. Díky patří také jednotce dobrovolných hasičů Most a Magistrátu města Mostu za pravidelné dočerpávání vody do nádrže parní lokomotivy, rovněž tak personálu na železničních stanicích (zejména v Mostě). Nesmíme zapomenout ani na pomoc dalších nadšenců ze širšího regionu Ústeckého kraje. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a přispěli tak k dobré náladě a důstojné připomínce 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Mostu a Chomutova. Toto výročí si chtějí organizátoři připomínat po celý následující rok.

Organizátoři chtějí akcí rovněž podpořit myšlenku přeshraničního znovupropojení tratí Teplice/Most - Moldava - Freiberg. Partner akce - Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering" - převzal od 3. 7. 2020 (jednání se poslanci Evropského parlamentu v Holzhau) koordinaci české zájmové skupiny obcí vedoucí ke znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy. Účelem nadačního fondu je komplexní podpora aktivit pro zachování a rozvoj provozu na železniční trati Teplice / Most - Moldava - Freiberg a komplexní podpora aktivit i vlastní aktivity pro zachování a účelné užívání historických prvků této trati.

Michal Soukup - ředitel Oblastního muzea a galerie v Mostě

Petr Fišer - předseda správní rady Nadační fond Moldavská dráha/Teplický Semmering