První den prvního turnusu příměstského tábora nabídl bohatý program. Dopoledne se děti seznámily mezi sebou, prohlédly si 3D model okruhu a vyzkoušely si jízdu na dopravním hřišti.

Po obědě byla připravená prohlídka paddocku a startovní věže včetně dispečinku. „Pro děti máme každý den bohatý program, v úterý to budou vozy Dopravní policie, ve středu Městské policie Most, ve čtvrtek dvě divadelní představení Divadla VeTři - jedno o dopravě a druhým bude pohádka. Na pátek je připravena závěrečná diskotéka s tanečním vystoupením Tanečního studia Kamily Hlaváčikové,“ prozradila ředitelka Polygonu Most Veronika Raková.

Vlasta Vébr - TVoje pauza