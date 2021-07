Síť čerpacích stanic Benzina ORLEN odstartovala velkou soutěž o luxusní SUV Audi Q5 za téměř dva miliony korun a spoustu dalších cen z kolekce Audi Sport! Soutěž probíhá na čerpacích stanicích Benzina ORLEN v České republice a na Slovensku od 5. července do 7. listopadu.

Za tankování u Benziny ORLEN můžete vyhrát luxusní Audi Q5. | Foto: Benzuina ORLEN

Stát se majitelem nablýskaného Audi Q5 je jednoduché. Stačí natankovat alespoň 30 litrů aditivovaných paliv EFECTA nebo prémiových paliv VERVA na čerpacích stanicích Benzina ORLEN v Česku nebo na Slovensku a zapojit se do soutěže, která trvá až do 7. listopadu. „Jsme dlouholetým lídrem českého trhu a chceme se stále posouvat na cestě vpřed. Neustále proto investujeme do vývoje a inovací produktů i zákaznických služeb. V loňském roce jsme spustili novou mobilní aplikaci Benzina s benefitním programem, do kterého se již zapojilo více než 100 tisíc zákazníků. Věřím, že naše zákazníky stejně zaujme také nová soutěž o elegantní a dravé Audi Q5. Šanci vyhrát má každý, stačí tankovat na cestách naše kvalitní paliva a zapojit se do soutěže,“ uvedl Jakub Kosmowski, ředitel marketingu skupiny ORLEN Unipetrol, do které patří i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN.