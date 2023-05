Mostecký safety car Škoda Octavia RS z roku 2002 byl vydražen na Jarní Retro Garáži za 92 000 Kč. Vyvolávací cena byla korunu. Celá vydražená částka poputuje na dobročinné účely v mosteckém regionu.

Safety car Autodromu Most. | Foto: Autodrom Most

Novým majitelem auta se stal Pavel Kalina z Oldtimer Gallery Dobřenice.

Sobotní Jarní Retro Garáž na Výstavišti v Lysé nad Labem přilákala mnoho nadšenců klasických aut, a v aukci nabídla mnoho zajímavých položek, mezi kterými nechyběl ani mostecký safety car Škoda Octavia RS z roku 2002. Předsériový prototyp aktivně sloužil na Autodromu v letech 2002 až 2016 a byl vydražen za 92 000 Kč, přičemž vyvolávací cena byla 1 Kč.

Samotná aukce, která probíhala v rámci Jarní Retro Garáže na výstavišti v Lysé nad Labem, se rozběhla svižně, a částka se brzy přehoupla přes 50 tisíc korun. Charitativní záměr sympaticky podpořil během dražby i pozdější vítěz Pavel Kalina z Oldtimer Gallery Dobřenice, když v jeden okamžik přihodil i sám proti sobě, a dále tak rozproudil dražbu. Ve finále si na podiu s posledním soupeřem hodil korunou o to, kdo auto získá za částku 92 tisíc korun.

Z aukce.Zdroj: Autodrom Most

„Dlouho jsem do sbírky hledal vhodnou Octavii RS a tahle má skvělý příběh a historii. Moc se mi líbí i autentické polepy, a věřím, že bude skvělým obohacením naší kolekce,“ řekl Pavel Kalina z Oldtimer Gallery Dobřenice. Sbírka se zaměřuje převážně na stroje domácí produkce, a jak nový majitel potvrdil, chystá se s ní i do Mostu na podzimní The Most CLASSIC.

„Za Autodrom mohu prohlásit, že jsme s aukcí velmi spokojeni, a děkuji pořadatelům Retro Garáže, že nám umožnili účast a podpořili tím i dobrou věc. Peníze věnujeme na podporu mladých sportovců a dětí v mosteckém regionu,“ okomentoval výsledek úspěšné aukce Josef Zajíček, předseda představenstva Autodromu Most.

Také hlavní organizátor aukce, Pavel Kočí, byl spokojený s úspěšným průběhem aukce safety caru. „Aukce safety caru pro mě byla milým překvapením a vlastně krásným zakončením úspěšného aukčního odpoledne. Jsem moc rád, že jsme mohli s Retro Garáží taky trochu přispět dobré věci a předat šek na 92 000 Kč, což byl celý výtěžek této dobročinné aukce.“ Vydražená částka bude prostřednictvím Nadace Autodromu Most věnována na dobročinné účely v mosteckém regionu. (mm)