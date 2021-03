Britská modelka a zpěvačka, která je rodačkou z Londýna, byla jednou z nejfotografovanějších žen 80. let. Kariéru modelky zahájila již ve svých 16 letech, kdy nafotila první odvážné fotografie. S mírami 98–59–84 cm uspěla i přes svou výšku 158 cm. Nafotila také sérii fotografií i pro pánský časopis Playboy. V průběhu dalších let se v Playboyi jako playmate, tedy modelka, která je na titulní straně tohoto měsíčníku, objevila několikrát.

Jako zpěvačka se prosadila v roce 1986 svým debutovým singlem Touch Me (I Want Your Body). Po něm, poměrně pravidelně, následovaly po zbytek osmdesátých let další úspěšné skladby, které se pravidelně umisťovaly v hitparádách v Anglii a Německu. V roce 1989 nazpívala coververzi klasického hitu z roku 1963 od Dustyho Springfielda I Only Wanna Be With You.

S nástupem devadesátých let však kariéra úspěšné zpěvačky pomalu skončila a pokusy o znovuobnovení slávy nedopadly příliš úspěšně.

Při prvním vystoupení v Česku na mosteckém plesovém pódiu a návštěvě Prahy se Samanthě se u nás natolik líbilo, že se zde zdržela o dva dny déle, než původně plánovala. ,,Jsem v České republice poprvé a moc se mi tady líbí, jsou tu velice příjemní a přátelští lidé. Česká republika je jedna z mála zemí v Evropě, kde jsem nikdy nekoncertovala, protože za komunismu bylo velice těžké se sem dostat. Určitě se k vám ještě někdy vrátím a zdravím všechny své fanoušky,“ řekla tehdy Samantha. A do Česka se ještě jednou skutečně vrátila, a to v roce 2009 na společný koncert s Michalem Davidem v brněnské Sportovní hale Vodova.

