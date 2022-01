VÝZVA: Také máte doma věci, co byly v minulosti vymožeností? Posílejte fotky

Víte, co byl Sinecal? Tranzistor Dana nebo Sitex, který nezanechává okraje? Nebo vy, později narození, zkuste si tipnout, co to byl dráťák? Pokud nevíte, tak na to vám dá odpověď naše retrofotogalerie. Pokud u vás doma podobné věci neskončily v popelnici, můžete nám jejich fotky poslat.

Kuchyňská váha, která do dnešní digitální měla hodně daleko. | Foto: Jana Kratinová