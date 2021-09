Protipólem tohoto lidského běsnění jsou malebná intimní zátiší, složená s citem jemu vlastním z nádherných starožitných solitérů… a hlavně květiny, kterých namaloval a nakreslil bezpočet. V Šavlových dílech není obsažen jen autorův vztah k tématům, ale i všechny jeho zkušenosti malíře nasbírané za život, a také znalost tradice moderní malby… Vystavoval mnohokrát po celé republice, zúčastnil se řady reprezentativních výstav v zahraničí - Německo, Francie, Itálie, SSSR, Kuba, Belgie, Itálie… Výstava potrvá do 13. října 2021.

Jako rodák ze severočeských Kopist si odtud odnesl trvalý vztah ke zdejší důlní a průmyslové krajině. Jeho dílo je ale tematicky daleko širší. Svými četnými grafickými listy a obrazy vzdával celá desetiletí hold městu Teplice, kde žil od roku 1947. Měl ale rád i drsnou krajinu Krušnohoří, malebné Středohoří, zajížděl do jižních Čech, na Šumavu, ale i do ciziny. Pracoval systematicky a s rozmyslem. Tak vznikly tisíce kreseb, stovky grafik a obrazů. Hlavním předmětem jeho uměleckého zájmu byla krajina, měnící svou tvář v současném bouřlivém vývoji severočeského regionu, krajina ovládaná a exploatovaná technikou, ale i krajina intimní pohody, poezie a tichého zamyšlení…

Svým základním uměleckým školením byl Vladimír Šavel grafik. Po studiu na Státní keramické škole v Praze byl jako sedmnáctiletý mimořádný talent přijat bez maturity na ministerskou výjimku na Akademii výtvarných umění v Praze do grafické speciálky prof. T. F. Šimona, svá studia pak mohl dokončit až po okupaci v ateliéru prof. Vladimíra Silovského.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.