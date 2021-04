Výpravy do historie: královské město Most

Čtenář reportér





Začínáme nový seriál pro naše čtenáře. Ten volně navazuje na rubriku Jak jsme žili v Československu, kterou jsme uveřejňovali v Mosteckém deníku a týdeníku Mostecko. Výpravy do historie začínáme, kde jinde, než v okresním městě Most. Někdejší královské město Most už samozřejmě na mapě nenajdeme, zbyly z něj jen nepatrné části. Podívejte se tedy s námi na malou fotogalerii, která zástavbu, co musela ustoupit těžbě hnědého uhlí, připomíná.

Výpravy do historie: královské město Most. Pohled na město. | Foto: sbírka Lucie Králíková