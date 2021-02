Na konci minulého týdne opustil tento svět Jaroslav Popelka, který se tak přidal k nebeské kapele. Odešel nejen výborný kamarád a skvělý muzikant, ale především člověk s velkou duší. Jeden z těch, kterým se v průběhu hudební kariéry podařilo významnou měrou ovlivnit vývoj bigbítové muziky na Mostecku a Litvínovsku.

Výborný kamarád a skvělý muzikant Jaroslav Popelka se vydal za spoluhráči z kapely. | Foto: Archiv

Když já řek, Odcházím, Zoufalej harlekýn, Já mám smůlu, Špatně slyším, Na malou chvíli, Dolej mi džbán nebo sprostonárodní hit Baronka. To je jen opravdu malinkatý zlomek z výčtu písniček, co v podání skupiny Grandial, v které Jarda, jak mu všichni v nejbližším okolí říkali, rozdávaly radost na odpoledních čajích v litvínovském kulturáku na Osadě nebo v Mostě na Zahražanech. Pro tehdejší mládež to byly pecky a muzika, na kterou se prostě muselo chodit. Převzaté písničky slavných kapel s mnohdy vtipnými českými texty, ale i vlastní tvorba. To byl fenomén legendární kapely Grandial, jejíž neodmyslitelnou součástí a spoluzakladatelem Jaroslav Popelka byl.