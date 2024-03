Vtípečky se zelím, komediální skupina nové generace stand-up komiků, míří do Litvínova. V tamějším hudebním klubu Ponorka vystoupí 16. března celkem pět účinkujících včetně severočeského rodáka Ladislava Pešana, který provozuje vlastní malý stand-upový klub přímo v obýváku svého mosteckého bytu.

Plakát k show v litvínovské Ponorce. | Foto: Se souhlasem Vtípečků se zelím

Pět účinkujících a dvě hodiny plné vtipů. Přesně to slibuje vystoupení komediální skupiny Vtípečky se zelím, které se koná 16. března ve 20 hodin v klubu Ponorka - Litvínov. „Do Ponorky se moc těšíme. Tamější atmosféra stojí za to. Budeme moc rádi, když se tam potkáme s co nejvíce severočeskými stand-upovými fanoušky,“ říká jeden z vystupujících Ladislav Pešan, který jinak provozuje malý stand-upový klub Obejvák Comedy Room přímo u sebe v mosteckém bytě.

Návštěvníky pobaví také kmenoví členové výstředního podcastu Banán ve váze, chleba Martin Černý a Ondřej Cabal, Pavel Hrdlička, který účinkuje se zavedeným komikem Tigranem Hovakimyanem v podcastu Bez Humoru, a slovenský performer Norbert Doboš.

Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand-upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan.

Napsal: Ondřej Cabal

