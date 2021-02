Vršanská uhelná a Střední škola technická Most spolupracují na změně vzdělávání

Partnerství spočívající především v upravení podmínek pro praktické vyučování zpečetili podpisem společné deklarace generální ředitel těžební společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy Petr Lenc a ředitelka SŠT Most Radmila Krastenicsová. Těžební společnost a střední škola se také zapojily do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ústeckého kraje Kompetence 4.0.

Upravení podmínek pro praktické vyučování zpečetili podpisem společné deklarace generální ředitel těžební společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy Petr Lenc a ředitelka SŠT Most Radmila Krastenicsová. | Foto: Sev.en Energy