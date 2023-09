V pátek 8. září otevře Mostecké slavnosti od 15.00 se svou kapelou Tie Break Vojta Nedvěd. Nositel slavného hudebního příjmení Vojtěch Nedvěd slaví letos 30. let aktivního působení na naší hudební scéně, a vydává nové album „Maluju na nebe“ u Supraphonu. Vychází 8. let od alba „Zrnka“.

Vojta Nedvěd. | Foto: Se svolením Vojty Nedvěda

Ale ani sólo diskografie Vojty zatím není velká. A tak aktuální CD je teprve třetím v pořadí. Jako hudebník i zpěvák je už po tři desetiletí aktivní hlavně ve folku i country s menšími přesahy do pár různých příbuzných žánrů. Výčet hudebních formací, na nichž se během let podílel, je i tak úctyhodný. Už od svých prvních krůčků v seskupeních Dinosauři, rodinnou formaci Příbuzní i se sestrřičkami, pestré doprovodné kapely bratří Nedvědů, samotného Honzy Nedvěda po současnou skupinu Tie Break, kde se Vojta potkal s Františkem Nedvědem.

Právě jeho otec František je mu motivací pro vznik zbrusu nové nahrávky „Maluju na nebe“. Dalším důležitým mezníkem pro realizaci zbrusu nové kolekce písní bylo pro Vojtu seznámení s majestátním rockerem Petrem Hrdličkou, který pro nové album psal většinu textů. Frontman a zpěvák rockového Škworu přispěl jedenácti texty ze třinácti kousků. Mimořádně překvapivě se mu v nich přitom dařilo navázat na „nedvědovskou“ poetiku.

Hudba je ale naopak téměř výhradně Vojtova. Na desce se přitom i jako pocta Františkovi nachází i písnička „Zlatá rybka“ z jeho repertoáru. Původně je od amerického country pop zpěváka Dana Sealse, ovšem s osobitým zdařilým českým textem Dušana Vančury. Najdeme tu i svěží duety: hybný kousek „Muzika je jedinečná“ s Petrem Hrdličkou, vděčnou „Hlídej ten ráj“ s Karolínou Otevřelovou a jako speciální příspěvek Vojta zařadil také Můj osud“s tátou Františkem“. Ten se pak ještě podařilo nahrát ještě před tatínkovým odchodem do věčných muzikantských lovišť. Jiří Škorpík, Petr Kocman, Milan Plechatý i Jan Linhart. To jsou excelentní osobití muzikanti, co se podíleli na nahrávání alba. I díky nim má nové album „Maluju na nebe“ osobitý zvuk a jednotlivé písně dostaly zdařilá aranžmá.

Jako pozvánku na Mostecké slavnosti napsal Radek Strnad