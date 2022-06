Vítěze fotbalové divize, tým FK Baník Most - Souš, přijalo vedení města Mostu

Čtenář reportér Čtenář

V sobotu úspěšně dokončili úspěšnou sezonu, v pondělí se hodili do gala a přijali pozvání primátora města Mostu. Jan Paparega spolu s náměstkem Markem Hrvolem pozvali fotbalisty FK Baník Most – Souš, vítěze divizní skupiny B, do obřadní síně budovy magistrátu.

Vítěze fotbalové divize, tým FK Baník Most - Souš, přijalo vedení města Mostu. | Foto: Město Most