Nahrávací Dejvické studio měl Supraphon pronajato od StB. Přes den to byl kinosál pro promítání „naučných“ imperialistických západních filmů příslušníkům StB, v noci, když se nepromítalo, se mohlo natáčet. Sál byl akusticky hrozný, stěny z heraklitu, elektronkový mixpult topil jako kamna a před každým točením se musel šroubovákem znovu sestavit. Točilo se na čtyřstopý magnetofon Studer, na elektronkové mikrofony se nasazovaly molitanové krychle. Bubny se točily živě rovnou na pás dvěma (!!) zavěšenými mikrofony, efekty při zpěvu vznikaly třeba zastrčením mikrofonu do hrnce! Efekty na kytaru nebo saxofon, flanger nebo chorus, vyráběl zvukař Petr Kocfelda s pomocí bedny Leslie s rotorem, kterou různě smýkal po sálu, dokud to nebylo ono…

Videopozvánka na koncert v Mostě:

Anglické texty musel za dvě noci do češtiny přetextovat národní umělec Josef Kainar. Muzikantům tehdy bylo lehce přes 20 a nic mimo muziku neřešili, leda pití a holky. Nedocházelo jim, že Kuře v hodinkách bude nadlouho poslední necenzurovanou českou muzikou. Když v roce 1972 deska vyšla, českému bigbítu na téměř dvacet let odzvonilo.

Kuře v hodinkách slaví letos 50 let a přesto je to muzika pořád aktuální a originální. Brilantní, poctivý a nadčasový rock. Taková prostě nestárne, stejně jako třeba Sgt. Pepper, Sticky fingers, Electric Ladyland, Blonde on blonde, Born to run nebo Dark side of the moon.

Přijďte se o tom přesvědčit ve čtvrtek 16. června do Mostu na Benďák. Flamengo pořád žije! Jako předkapela zahraje mostecký Penál svůj set jižanského rocku.

Koncert: Flamengo Reunion

(Pavel Fořt: kytara, Guma Kulhánek: basa, Zelí Zelenka: bubny, Honza Holeček: Hammond B3, zpěv, Boryš Secký: sax, flétna). Předkapela: Penál (Most). Termín: čtvrtek 16. června 2022 v 19 hodin. Místo konání: Hotel Benedikt Most (Most, Rekreační 1048, tel. 476 000 055, www.benediktmost.cz). Doprava: MHD, autobus č. 5, zastávka Benedikt (100 m.), Zázvorová (500 m.). Vstupné: 300 korun.

Tomáš Ondrášek