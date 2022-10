Jak vzniká elektřina v bezemisních elektrárnách Skupiny ČEZ, už 2 520 tříd z 1 866 škol díky projektu Virtuálně v elektrárně dávno ví. V generátoru ale cesta elektřiny teprve začíná. Nyní se žáci, studenti, ale i zájemci z řad široké veřejnosti letos navíc dozví to, jakou cestu musí elektrická energie urazit, než se dostane až k nim domů do zásuvky. Během zbrusu nové on-line výpravy po stopách elektřiny navštíví diváci na dálku rozvodny, transformovny, dispečink řídící celou distribuční síť a podívají se taky do terénu, kde probíhá vysoko na elektrických stožárech a sloupech práce pod napětím – a to i během kalamit.